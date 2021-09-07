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Навколо спорту

Це законно? На US Open відбувся епізод, що здивував усіх

Сьогодні 20:13 Valeriy Ruchka 649 0
Це законно? На US Open відбувся епізод, що здивував усіх

Джерело - Чемпiон.

На US Open у поєдинку парного розряду серед чоловіків між Маркусом Деніеллом і Марсело Демолінером та Деніела Еванса й Ллойда Гласспула Кумедний стався надзвичайно розкішний епізод.

Гласспула виконав потужно подачу, яку з труднощами зумів взяти на задній лінії суперник. М'яч перелетів сітку, вдарився на лінії, але за неймовірною траєкторією полетів за межі сітки на сторону суперника. Еванс не розгубився та забіг за межі сітки, щоб дограти розіграш до кінця.

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