Уболівальниця стала зіркою US Open

На матчах Відкритого чемпіонату США з тенісу справжньою зіркою стала вболівальниця, яка побачивши себе на великому екрані, перехилила келих та одним махом випила усе пиво. Після цього вона переможно підняла руки догори у супроводі галасу публіки.

Але на цьому зірковий час білявки закінчився. У п'ятому раунді на екрані знову показали її. Цього разу у неї вже не було пива, але жінка не розгубилася. Вона вихопила келих із рук свого друга і знову випила його до дна за лічені секунди. Це викликало шалені овації вболівальників.

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