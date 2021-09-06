Під час матчу Другої ліги Перемишлянського району Львівської області між Чемеринцями та Неділиськами сталось побоїще.

Конфлікт виник нібито після пропущеного м'яча команди з Неділиськ. Фанатам не сподобалось, що арбітр зафіксував взяття воріт, а тому вони почали розпускати руки до бокового судді. Представники Чемеринців ж відмовились продовжувати поєдинок, після чого розпочалась штовханина, що переросла в бійку.

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