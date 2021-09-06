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На DAZN вийде документальний серіал про українських боксерів

Сьогодні 18:06 Valeriy Ruchka 61 0
На DAZN вийде документальний серіал про українських боксерів

Джерело - Чемпiон.

На DAZN вийде документальний серіал Boxing's Eastern Corner про українських боксерів.

У першому епізоді DAZN розповість про те, як ім'я українського суперважкоатлета Олександра Усика (18-0,13 KO) стало одним з найгучніших імен спорту перед боєм за звання чемпіона світу в суперважкій вазі проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Прем'єра відбудеться 18 вересня.

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