На DAZN вийде документальний серіал про українських боксерів

Джерело - Чемпiон.
На DAZN вийде документальний серіал Boxing's Eastern Corner про українських боксерів.
У першому епізоді DAZN розповість про те, як ім'я українського суперважкоатлета Олександра Усика (18-0,13 KO) стало одним з найгучніших імен спорту перед боєм за звання чемпіона світу в суперважкій вазі проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Прем'єра відбудеться 18 вересня.
View this post on Instagram
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua