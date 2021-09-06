Джерело - Чемпiон.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна і колишня перша ракетка світу Симона Халеп видали потужний матч.

У другому сеті за рахунку 30:15 на користь українки на подачі румунської тенісистки потішили глядачів затяжним розіграшем.

Дівчата виконали 33 удари – рекорд у рамках цього турніру US Open. Переможницею цього розіграшу стала Симона. Відзначимо, що Еліна віддала суперниці лише шість геймів за два сети. Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США.

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