Повний абсурд. Українська боксерка скандально програла бій

Джерело - Чемпiон.

Українська боксерка Інна Статкевич (4-3, 0 КО) зазнала скандальної поразки в Туреччині від місцевої спортсменки Серен Четін (9-0, 6 КО). Зустріч відбулася в Стамбулі.

26-річна уродженка Черкас домінувала над суперницею всі шість раундів, вигравши кожен з них.

Туркеня нічого не змогла протиставити потужним атакам Інни, крім роботи суддів. Після фінального гонгу місцеві рефері без всякого збентеження віддали перемогу своєї співвітчизниці.

"Прикро усвідомлювати, але судді винесли несправедливий вердикт, хоча всі бачили, як проходив бій. Я віддала всю себе в рингу, щоб не залишити сумнівів рефері, але, схоже, що цього в сучасному боксі недостатньо", – написала Статкевич в Facebook.

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