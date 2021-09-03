Легендарна камера повернулася на Металіст

Джерело - Чемпiон.

Камера-павук повернулася на харківський ОСК Металіст.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Австрійські фахівці повністю замінили троси управління камерою, ролики кріплень, замінили оптоволоконну мережу, провели техобслуговування всіх чотирьох двигунів і усунули ряд технічних неполадок, викликаних тривалою відсутністю використання. У повідомлення йдеться, що для оновлення витрати 4 мільйони гривень.

Камера-павук дебютує вже 5 вересня під час матчу Металіст – ВПК-Агро в рамках 7 туру Першої ліги.

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