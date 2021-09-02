Джерело - Чемпіон.

Португальський нападник Кріштіану Роналду підписав контракт із Манчестер Юнайтед терміном на два роки, те, про що останнім часом так багато говорили - сталося. Роналду повертається на Олд Траффорд (стадіон МЮ - Чемпіон), який він покинув у 2009 році, перейшовиши в Реал. На Олд Траффорд, який його обожнює.

У 2013 році трибуни легендарного манчестерського стадіону шаленими емоціями та овацією зустріли свого улюбленця, незважаючи на те, що CR7 приїхав грати проти їхнього клубу в якості футболіста Реала.

Важко навіть уявити, який прийом чекає на португальця цього разу...

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