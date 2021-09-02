Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився дублем у ворота збірної Ірландії у відбірковому матчі до Мундіалю-2022. Перший гол португальця став 110-м за збірну, що є абсолютно найкращим результатом в історії. Новоспечений футболіст Манчестер Юнайтед обійшов ексфутболіста збірної Ірану Алі Даеї, у якого - 109 влучних пострілів за національну команду.

Зазначимо, на 15-й хвилині CR7 не реалізував пенальті, а на 45-й - ірландці вийшли вперед. Історичний гол було забито на 89-й хвилині, а на шостій доданій - КріРо приніс своїй збірній перемогу (2:1).

Гра з Ірландією стала для Роналду 180-ю в складі збірної.

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