Я йду з ганьбою. Легендарна українська спортсменка завершила кар'єру

Джерело - Чемпiон.

Легендарна українська паралімпійська чемпіонка з паверліфтингу Лідія Соловйова оголосила про завершення кар'єри після того, як не змогла здобути медаль на Паралімпіаді у Токіо.

Про це повідомила сама спортсменка.

"Усім велике дякую, усім, хто в мене вірив, особливо особистому тренеру. Останній підхід нас не вдався, і пішла від нас медаль. Вибачте мене всі, кого я не виправдала, підвела. Я хочу усім сказати, що це був мій останній старт. Усім величезне дякую, я йду зі спорту. Звісно, хотілося з хорошою точкою піти, але будемо йти як є. Усі вибачте, що не виправдала довіру. Четверте місце – найгірше, це дерев’яна медаль. Я йду з ганьбою",- сказала Соловйова.

Відзначимо, що Лідія Соловйова 5-разова медалістка Паралімпійських ігор, 3-разова чемпіонка. Українка здобула "золото" у Афінах-2004 (до 40 кг), Пекіні-2008 (до 40 кг), Ріо-2016 (до 50 кг), "срібло" – у Сіднеї-2000 (до 40 кг), "бронзу" – у Лондоні-2012 (до 44 кг).

У 2019 році здобула "бронзу" чемпіонату світу з результатом 111 кг (вага до 50 кг).

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