18-річна мексиканка Жанетт Закаріас Сапата знаходиться в критичному стані після того, як була нокаутована на вечорі боксу в Монреалі. Її винесли з рингу на ношах і негайно госпіталізували.

За даними видання Mirror, в кінці четвертого раунду вона пропустила серію потужних ударів і залишилася на ногах в кінці трихвилинки тільки через те, що сперлася на канати. Рефері негайно підійшов до Сапати, щоб оцінити її стан, після чого зупинив бій.

Здавалося, суддя просто вирішив перестрахуватися, але через кілька секунд мексиканка почала битися в конвульсіях.

"Сапата ще не прийшла до тями. Дівчинку ввели в кому, щоб її тіло і мозок відпочили. Спочатку лікарі не вірили в її одужання, але тепер шанси на це зросли. Наступні два-п'ять днів будуть для неї вирішальними", - сказав організатор вечора боксу в Монреалі.

Відзначається, що цей бій став шостим в кар'єрі Сапата.

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