Джерело - Чемпіон.

Ультрас одеського Чорноморця по-дикунськи напали на клубний автобус, у якому знаходились гравці та тренери команду. У хід йшли петарди, фаєри...

Таким чином фанати одеського клубу, які відомі своїм гонором, продовжують висловлювати своє неводоволення головним тренером команди Юрієм Морозом і орендованими гравцями київського Динамо. Фанати вважають, що Чорноморець став фарм-клубом Динамо.

Досить дивною вигладяає реакція поліції, яка супроводжувала команду на гру з Олександрією, точніше - її бездіяльність.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua