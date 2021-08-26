Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів

Відбулися матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Кваліфікації, Плей-оф

25 серпня

Брондбю - Зальцбург 1:2 (0:2)

(Перший матч 1:2)

Голи: 0:1 - 4 Шешко, 0:2 - 10 Ааронсон, 1:2 - 62 Максе

Динамо Загреб - Шериф 0:0

(Перший матч 0:3)

Шахтар - Монако 2:2 (0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

(Перший матч 1:0)

Голи: 0:1 - 0:1 - 18 Бен Єддер, 0:2 - 39 Бен Єддер, 1:2 - 74 Марлос, 2:2 - 114 Алігар (автогол)

Дивіться відео усіх голів, які були забиті у цих поєдинках:

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