Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів

Відбулися матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Кваліфікації, Плей-оф
25 серпня
Брондбю - Зальцбург 1:2 (0:2)
(Перший матч 1:2)
Голи: 0:1 - 4 Шешко, 0:2 - 10 Ааронсон, 1:2 - 62 Максе
Динамо Загреб - Шериф 0:0
(Перший матч 0:3)
Шахтар - Монако 2:2 (0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
(Перший матч 1:0)
Голи: 0:1 - 0:1 - 18 Бен Єддер, 0:2 - 39 Бен Єддер, 1:2 - 74 Марлос, 2:2 - 114 Алігар (автогол)
Дивіться відео усіх голів, які були забиті у цих поєдинках:
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