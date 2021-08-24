Джерело - Чемпіон.

Чоритиразову олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову не запросили на урочистості з нагоди святкування Дня незалежності.

Про це розповіла сама колишня спортсменка на YouTube-каналі Тимофія Нагорного.

"Вважаю, що в такі свята важливо запрошувати олімпійських чемпіонів, інших титулованих спортсменів - людям, завдяки яким Україну впізнають закордоном.

Ну нехай мене не запросили - найтитулованішу спортсменку України, але нещодавній вчинок Оксани Баюл - сигнал нашій владі, спортсмени починають відмовлятися від громадянства. Напевне, ми стаємо тут непотрібними. Не знаходячи підтримки в Україні, доводиться робити такі вчинки", - сказала Клочкова.

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