Джерело - Чемпіон.

Постать українського нападника Бенфіки Романа Яремчука продовжує колихати інформаційний простір у Португалії, куди форвард збірної України перебрався після Євро-2020.

Одразу після дебютної гри (проти Спартака в квалфікації Ліги чемпіонів - ред.) офіційний твіттер Орлів навіть перейменував свою сторінку на Benficachuk. Такий вчинок було зумовлено шаленою популярністю Романа в середовищі уболівальників лісабонців.

Після дебютного голу Яремчука за Бенфіку офіційний твіттер знову проявив креатив і увагу до українського гравця - Benficachuk again.

Напередодні ж мережею поширився мем, на якому футболіста збірної України порівняли з героєм всесвітньовідомого комікса Марвел, Коргом. Не просто порівняли, а знайшли зовнішню схожість...

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