Джерело - Чемпіон.

У 1998 році відбувся дуже цікавий поєдинок за правилами ММА між американцем Еммануелем Ярбро та японцем Дайджу Такасе.

Вага 34-річного американця, який був професіональним рестлером, актором і практикував сумо, на час бою становила біля 300 кг. 30-річний японський бієць змішаних єдиноборстd і кікбоксер важив усього 76 кг. Дострокову перемогу здобув Такасе.

Зазначимо, що Ярбро помер в 2015 році через серцевий напад. Що стосується японця, він пробував свої сили в багатьох промоушенах (у тому числі UFC), але особливого успіху не досяг.

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