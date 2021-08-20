З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо

З фасаду НСК Олімпійський прибрали банери з фотографіями легенд київського Динамо.

Раніше на фасаді на честь перемоги у Кубку кубків 1975 були представлені знамениті гравці та тренери клубу: Володимир Мунтян, Михайло Фоменко, Євген Рудаков, Валерій Лобановський, Леонід Буряк, Олег Блохін, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Валерій Зуєв, Анатолій Коньков, Петро Слободян, Стефан Решко, Володимир Трошкін.

24 серпня в Києві на НСК Олімпійський відбудеться святковий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України.

Раніше було так:

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