Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві

Джерело - Facebook.

У бронзового призера Олімпійських ігор в Афінах від України Дмитра Грачова та колишнього народного депутата Володимира В'язівського стався конфлікт. Із приватної переписки, яку опублікував експолітик на своїй особистій сторінці Facebook, стає зрозумілим, що Грачов винен йому певну суму грошей, але ніяк не хоче їх повертати.

Стрільба з лука - не найбільш контактний вид спорту і по голові там не б'ють. Але якісь процеси все ж призвели до того, що колишній стрілець із лука Дмитро Грачов (уродженець Львова) почав сипати на Володимира В'язівського неадекватним словесним потоком у текстовій формі, запрошуючи останнього приїхати до нього в Москву та обзиваючи українську мову "псячою". Із деталями листування можна ознайомитися нижче.

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