Дівчина дня. Донька головного тренера збірної України - струнка білявка, відомий ді-джей

Джерело - Instagram.

Струнка білявка Вікторія Петракова - донька головного тренера збірної України з футболу. Незважаючи на те, що дівчина протягом свого життя мала певну належність до футбольного бомонду, Вікторія не має нічого спільного з типовими представницями цього середовища - немає "ноколотих губ" і іншого зовнішнього втручання в своє тіло. А ще Віка - відомий ді-джей, відома під ім'ям Cavi, і музичний продюсер.

Зазначимо, що дівчина не пропустила жодного поєдинку тріумфального чемпіонату світу (U-20) в 2019 році.

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