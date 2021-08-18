 Усик - Джошуа: ефектне промо довгоочікуваного бою | Блоги | Champion.com.ua
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Усик - Джошуа: ефектне промо довгоочікуваного бою

Сьогодні 18:59 Valeriy Ruchka 323 0
Усик - Джошуа: ефектне промо довгоочікуваного бою

25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем відбудеться бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Телеканал Sky Sports представив офіційний проморолик бою, який на своїй сторінці в Instagram опублікував британський боксер.

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