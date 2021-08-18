Брати Суркіси уболівали за Шахтар та розкритикували УАФ на матчі проти Монако

Власники Динамо Григорій та Ігор Суркіси уболівали за Шахтар у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Монако.

Це підтвердили і самі функціонери.

"А за кого я можу вболівати? Звичайно, за Шахтар.

У міжнародних іграх неможливо вболівати проти своєї команди", – сказав Ігор Суркіс.

Почесний член УЄФА Григорій Суркіс поділився думкою про ситуацію з призначенням нового головного тренера збірної України.

"Я не хочу це коментувати. Цей детективний роман... Не може на сьогодні існувати, якщо немає стратегії, немає перспективи. Так не робиться за два тижні до відновлення кваліфікації. Ось і все", - зазначив Григорій Суркіс.

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