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Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду

Сьогодні 15:25 Valeriy Ruchka 534 0
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду

Джерело - Чемпiон.

Під час пресконференція напередодні гри Монако — Шахтар в раунді плей-оф Ліги чемпіонів трапився курйозний епізод.

На традиційній передматчевій зустрічі з журналістами окрім головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі "гірників" представляв новачок команди Ласіна Траоре.

Спочатку на питання відповідав наставник команди, а потім черга дійшла й до форварда.

Один з журналістів французькою мовою поцікавився у Траоре, що він пам’ятає зі своїх виступів у Монако, чим дуже повеселив футболіста.

"Той Ласіна Траоре був івуарієць, а я з іншої країни. Це інший гравець", — відповів нападник Шахтаря, ще довго не стримуючи сміху.

Івуарійський Ласіна Траоре, якого мав на увазі журналіст, виступав за Монако протягом з 2014 по 2018 рік.

Новачок Шахтаря Ласіна Траоре родом із Буркіна-Фасо і приєднався до "гірників" у червні цього року, перейшовши з амстердамського Аякса.

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