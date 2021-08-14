Неймовірна сила. Майк Тайсон провів надпотужне тренування

Джерело - Чемпiон.

Рафаель Кордейро, наставник легендарного американського боксера Майка Тайсона, поділився кадрами потужного тренування свого підопічного.

Тренер 55-річного суперважковаговика опублікував відповідне відео в Instagram.

У ролику показано, як Тайсон із фантастичною швидкістю і міццю завдає удари у захист свого наставника, затиснувши його в кутку рингу.

"Неймовірна сила", - написав Кордейро в коментарі до посту.

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