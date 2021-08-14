Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її

Олімпійська чемпіонка із софтболу Міу Ґото отримає нову золоту медаль після того, як мер її рідного міста Наґоя Такаші Кавамура надкусив нагороду й пошкодив її. На вчинок мера поскаржилися понад сім тисяч людей — але не через пошкодження медалі.

Про це повідомляє Kyodo News.

Інцидент стався 4 серпня, під час зустрічі Кавамури з Ґото. Мер зняв маску, взяв золоту медаль до рота і так позував перед камерами. Крім того, журналісти зафіксували, як чоловік спитав спортсменку: "А тобі заборонено заводити романтичні стосунки?".

У японських соцмережах дії Кавамури розкритикували: по-перше, через порушення коронавірусних обмежень (той зняв захисну маску), по-друге, через недоречні слова в бік дівчини. Люди публікували дописи з хештегами "поважай спортсменів" і "мікробна медаль".

Крім того, за даними Kyodo News, мерія Наґої отримала понад сім тисяч скарг на поведінку Кавамури.

Міжнародний олімпійський комітет і Національний олімпійський комітет Японії домовилися з Міу Ґото, що її пошкоджену зубами медаль замінять на іншу. Дівчина погодилася й отримає нову нагороду найближчим часом.

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