18+! Редкач показав переписку з українським боксером і там дуже жорстко

Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) на своїх сторінках в Instagram опублікував скріншот листування з колишнім претендентом на титул чемпіона світу Максом Бурсаком (37-6-2, 16 КО)

"Можна продовжувати? Ще відео, де ти з хлопчиком в сауні один одного за горіхи тримайте.

Це Депутат від Партії Кличка. Я можу собі уявити через яке місце він туди потрапив. Краще відразу - в Партію Ляшка, ніж ганьбити Партію Віталія Кличка".

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