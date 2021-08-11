Джерело - Чемпiон.

Андрій Пятов став один із трьох українських воротарів, який отримав унікальний подарунок від Ліонеля Мессі.

Аргентинець забив 644 м'ячі за каталонську Барселону, на честь чого компанія Budweiser виготовила 644 спеціальних пляшок пива. Лише 160 голкіперів світу отримали такі подарунки від Мессі.

Пиво від Мессі отримали ще два українські воротарі – два динамівці Руслан Нещерет (одну пляшку) та Олександр Шовковський (дві пляшки).

"Вирішив, що дві пляшечки з лімітованої колекції залишу в собі. Одну виставлю на аукціон, а зароблені кошти відправимо з дружиною в допомогу проєкту, якому вже давно допомагаємо. Подробиці розповім пізніше",– зізнався Пятов.

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