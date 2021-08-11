Джерело - Чемпіон.

11 серпня 1979 року сталася жахлива трагедія в історії європейського футболу - розбився ташкентський клуб Пахтакор, який летів на матч чемпіонату СРСР проти мінського Динамо.

В той день в небі зіткнулося два літаки ТУ-134, в одному з яких було 14 гравців Пахтакора, другий тренер, лікар і адміністратор клубу. В цілому на двох рейсах було 178 осіб, всі вони загинули.

Головний тренер Пахтакора, ексгравець київського Динамо Олег Базилевич завдяки щасливому випадку добирався на матч іншим шляхом.

В СРСР про трагедію мовчали, лише через тиждень радянські ЗМІ опублікували новину про похорон ташкентських футболістів.

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