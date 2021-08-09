Українська спортсменка опублікувала кумедне відео з Олімпійських ігор

Срібна призерка Олімпіади в Токіо з карате українка Анжеліка Терлюга поділилася курйозним роликом з Ігор-2020.

Спортсменка опублікувала у сторіс Instagram відео зі своїм виходом на завершальний бій у групі проти японки Міхо Міяхари.

Ролик завершився тим, що оператор, який знімав Анжеліку, впав, спіткнувшись об щит з рекламою Олімпіади-2020.

"Як думаєте, він впав від того, що злякався, або від моєї краси, яка вбила наповал?" — написала в коментарі до відео каратистка.

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