Білоруська спортсменка виставила на продаж свою медаль

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановска виставила на аукціон eBay срібну медаль Європейських ігор в Мінську, яку вона завоювала 2019 року на дистанції 100 м.

Початкова вартість лота склала 5 тисяч доларів. Поки

В описі під лотом йдеться, що всі кошти від продажу медалі Тімановскої будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності, який надає підтримку білоруським спортсменам, які знаходяться в опозиції.

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