Незабутні моменти. Зінченко показав першу зустріч з донькою

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан стали батьками - у пари народилася дочка.
Через кілька днів кохана футболіста разом з новонародженою приїхали додому, і Зінченко зустрічав їх під дощем прямо біля самої машини.
Українець відразу ж узяв дитину на руки і разом з Владою вони вирушили в будинок.
"Незабутні моменти", - написав Зінченко на своїй сторінці в Instagram.
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