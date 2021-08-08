Незабутні моменти. Зінченко показав першу зустріч з донькою

Гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада Седан стали батьками - у пари народилася дочка.

Через кілька днів кохана футболіста разом з новонародженою приїхали додому, і Зінченко зустрічав їх під дощем прямо біля самої машини.

Українець відразу ж узяв дитину на руки і разом з Владою вони вирушили в будинок.

"Незабутні моменти", - написав Зінченко на своїй сторінці в Instagram.

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