Україна заплатить олімпійцям 50 мільйонів гривень

Джерело - Чемпiон.
Олімпіада в Токіо завершилася і у підсумку українська команда завоювала 19 медалей: 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових.
Як ми уже писали, що держава гарантувала призові:
Золото - 125 тисяч доларів
Срібло - 80 тисяч доларів
Бронза - 55 тисяч доларів
Тому абсолютно не хитрим способом ми порахували, скільки Україна заплатить медалістам:
Михайло Романчук (срібло, бронза): 135 тисяч доларів/ 3 630 000 гривень
Людмила Лузан (срібло, бронза): 135 тисяч доларів/ 3 630 000 гривень
Жан Беленюк (золото): 125 тисяч доларів/ 3 364 000 гривень
Марта Фєдіна (дві бронзи): 110 тисяч доларів/ 2 960 000 гривень
Анастасія Савчук (дві бронзи): 110 тисяч доларів / 2 960 000 гривень
Парвіз Насібов (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень
Анжеліка Терлюга (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень
Анастасія Четверікова (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень
Олександр Хижняк (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень
Олена Старікова (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень
Дар'я Білодід (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Ігор Рейзлін (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Олена Костевич (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Олег Омельчук (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Еліна Світоліна (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Алла Черкасова (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Ірина Коляденко (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Станіслав Горуна (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Ярослава Магучіх (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Владислава Алексіїва (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Марина Алексіїва (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Катерина Резнік (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Ксенія Сидоренко (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Аліна Шинкаренко (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
Єлизавета Яхно (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень
В сумі виходить 1 850 000 доларів, що дорівнює близько 50 мільйонів гривень
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