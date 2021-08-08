Україна заплатить олімпійцям 50 мільйонів гривень

Джерело - Чемпiон.

Олімпіада в Токіо завершилася і у підсумку українська команда завоювала 19 медалей: 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових.

Як ми уже писали, що держава гарантувала призові:

Золото - 125 тисяч доларів

Срібло - 80 тисяч доларів

Бронза - 55 тисяч доларів

Тому абсолютно не хитрим способом ми порахували, скільки Україна заплатить медалістам:

Михайло Романчук (срібло, бронза): 135 тисяч доларів/ 3 630 000 гривень

Людмила Лузан (срібло, бронза): 135 тисяч доларів/ 3 630 000 гривень

Жан Беленюк (золото): 125 тисяч доларів/ 3 364 000 гривень

Марта Фєдіна (дві бронзи): 110 тисяч доларів/ 2 960 000 гривень

Анастасія Савчук (дві бронзи): 110 тисяч доларів / 2 960 000 гривень

Парвіз Насібов (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень

Анжеліка Терлюга (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень

Анастасія Четверікова (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень

Олександр Хижняк (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень

Олена Старікова (срібло): 80 тисяч доларів/ 2 153 000 гривень

Дар'я Білодід (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Ігор Рейзлін (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Олена Костевич (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Олег Омельчук (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Еліна Світоліна (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Алла Черкасова (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Ірина Коляденко (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Станіслав Горуна (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Ярослава Магучіх (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Владислава Алексіїва (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Марина Алексіїва (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Катерина Резнік (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Ксенія Сидоренко (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Аліна Шинкаренко (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

Єлизавета Яхно (бронза): 55 тисяч доларів/ 1 480 000 гривень

В сумі виходить 1 850 000 доларів, що дорівнює близько 50 мільйонів гривень

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua