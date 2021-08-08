 Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах | Блоги | Champion.com.ua
Українці здобули 19 медалей на Олімпіаді у Токіо
Сьогодні 08:08 4552 3
Токіо-2020. Усі переможці шістнадцятого змагального дня - 8 серпня
Сьогодні 11:55 195
Остаточний медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 11:45 222152 33
Збірна Сербії виграла олімпійський турнір з водного поло
Сьогодні 11:39 147
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 8 серпня
Сьогодні 11:36 12951
Збірна США виграла медальний залік на Олімпіаді
Сьогодні 10:54 927
Україна посіла найгірше в історії місце в медальному заліку Олімпіади
Сьогодні 10:08 1365 1
Американки виграли волейбольний олімпійський турнір
Сьогодні 09:09 416
Зоря прийме Динамо, Ворскла зіграє зі Львовом: Матчі 3-го туру УПЛ
Сьогодні 08:55 906
Старікова здобула срібну медаль та інші підсумки змагального дня - 8 серпня
Сьогодні 08:39 1007
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Спорт поза людяністю. Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна
Спорт поза людяністю. Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 152
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:26 5253 9
37 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні
37 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:42 11820
В Реалі оцінили сейв Луніна на тренуванні
В Реалі оцінили сейв Луніна на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 22:45 840
Російська пропагандистка і коханка Мілевського влаштували істерику, через суддівство на Олімпіаді
Російська пропагандистка і коханка Мілевського влаштували істерику, через суддівство на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 22:03 51858 1
Я відчувала твою допомогу з небес. Українка написала чуттєве звернення після Олімпійських ігор
Я відчувала твою допомогу з небес. Українка написала чуттєве звернення після Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 16:40 1423
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 16:18 1045
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 14:13 2603
Поспішиш - людей насмішиш. Політик із Слуги народу привітав Хижняка із золотом Олімпіади
Поспішиш - людей насмішиш. Політик із Слуги народу привітав Хижняка із золотом Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 12:43 1068 1
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 10:31 2601 1
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо Андрій Дунець
06.08.2021 16:29 2522
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії Андрій Твердохліб
06.08.2021 13:45 4613
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди Андрій Твердохліб
06.08.2021 13:05 3506 2
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото Андрій Дунець
06.08.2021 12:56 1771
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
06.08.2021 10:31 1169
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
06.08.2021 08:50 1033
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
06.08.2021 00:26 9150
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
05.08.2021 22:17 2306
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
05.08.2021 21:16 1840 1
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
05.08.2021 20:55 2017
Прямі трансляції
Навколо спорту

Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах

Сьогодні 10:26 Valeriy Ruchka 5271 9
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на Олімпіадах

Джерело - Чемпiон.

З 1996 року Україна представлена на Олімпійських іграх окремою командою. Все почалося з величезного успіху в Атланті, але уже другу Олімпіаду поспіль наша команда стрімко регресує. 2016-го в Ріо наші спортсмени здобули лише 11 медалей і усі ми вірили, що це лише невдалий збіг обставин, нефарт, упереджене суддівство чи щось із цієї серії, але... На цьогорічному форумі ми бачимо, що цей негативний рекорд може бути побитий.

Але все по черзі.

Атланта 1996

Наша олімпійська команда була представлена 233 спортсменами, які здобули 23 медалі – 9 золотих, 2 срібні і 12 бронзових. Це був великий успіх, прекрасний дебют олімпійської збірної України. У загальному заліку вона зайняла високе дев’яте місце, пропустивши вперед лише олімпійців США, Росії, Німеччини, Китаю, Франції, Італії, Австралії та Куби.

Серед тих, хто здобував "золото" були: двічі Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика), Володимир Кличко (бокс), Катерина Серебрянська (художня гімнастика), Інеса Кравець (легка атлетика), Рустам Шаріпов (спортивна гімнастика), Тимур Таймазов (важка атлетика), В'ячеслав Олійник (боротьба), Євген Браславець та Ігор Матвієнко (вітрильний спорт).

Сідней 2000

На іграх 2000 року було 235 атлетів з України, які змагалися у 23 спортивних видах. За кількістю завойованих медалей українська збірна повторила результат попередніх Ігор: 23 нагороди. Однак їхня цінність була нижчою, оскільки було тільки 3 золотих: дві у Яни Клочкової (плавання) і Микола Мільчев (стрільба). Звісно були ще по 10 срібних і бронзових нагород, але в неофіційному заліку ми були лише на 21 рядку. 

Афіни 2004

У столиці батьківщини Олімпіад змагалося 239 спортсменів з України. Наша збірна виступила не менш успішно, ніж в Атланті і Сіднеї, виборовши 22 медалі, з яких 8 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.

У столиці Греції "золото" здобували Яна Клочкова (плавання), Олена Костевич (стрільба), Валерій Гончаров (гімнастика), Юрій Нікітін (стрибки на батуті), Наталія Скакун (важка атлетика) Ельбрус Тедеєв (боротьба), Ірина Мерлені (боротьба)

Після першого тижня Ігор наша збірна була у п’ятірці, але в підсумку фінішувала на 14-ому місці. Нижче, ніж у Атланті, але значно вище, ніж у Сіднеї.

Пекін 2008

Право виступити на Олімпіаді в столиці Китаю отримала рекордна кількість учасників з України -254, які змагалися за нагороди у 28 спортивних видах.

Наші атлети вибороли 27 медалей, з яких 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових. У підсумковій таблиці українська збірна опинилася на одинадцятому місці. І це, безумовно, був дуже потужний результат!

Чемпіонами стали: Жіноча команда з фехтування (Галина Пундик, Ольга Харлан,Олена Хомрова, Ольга Жовнір), Артур Айвазян (стрільба), Віктор Рубан (стрільба з лука), Олександр Петрів (стрільба), Наталя Добринська (легка атлетика), Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках та каное), Василь Ломаченко (бокс).

Лондон 2012

На Олімпійських іграх в Лондоні Україну представляли 245 спортсменів у 28 видах спорту.

Українці завершили Ігри, вигравши 19 медалей (5 золотих, 4 срібні і 10 бронзових). За цими показниками вони посіли чотирнадцяте місце серед 204 країн-учасниць.

Золоті медалі: Яна Шемякіна (фехтування), жіноча парна четвірка з академічного веслування, Олексій Торохтій (важка атлетика) (позбавили через допінг),  Василь Ломаченко (бокс), Олександр Усик (бокс), Юрій Чебан (веслування).

Ріо 2016

На Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро Україна посіла найнижче у своїй історії 31-е місце у загальнокомандному медальному заліку.

Всього на Іграх Україну представляли 205 спортсменів у 27 видах спорту.

Українські спортсмени здобули 11 медалей: 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових. І це був провал. Олімпіада в Ріо стала найбільш невдалою для України з часів незалежності. 

Золото виграли: Олег Верняєв (паралельні бруси) і каноїст Юрій Чебан (спринт на 200 м)

Тодішній міністр спорту Ігор Жданов перед стартом Олімпіади заявляв про те, що мета нашої олімпійської збірної – потрапити до топ-20 медального заліку. А вже після змагань говорив про упередження суддівство та якісь треті сили.

Токіо 2020

У складі збірної України було – 157 спортсменів, які виступили у 25 видах спорту. І це найменша кількість атлетів на літній Олімпіаді за часи незалежної України.

Загалом українці здобули 19 медалей: 1 золота, 6 срібних, 12 бронзових.

Якщо порівнювати із Ріо, то медалей стало більше, але золота бракує. Лише одна нагорода найвищого ґатунку у активі Жана Беленюка.

У підсумку тільки 44 місце у неофіційному медальному заліку, і це найгірший результат в історії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()