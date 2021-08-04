 Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка | Блоги | Champion.com.ua
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Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка

Сьогодні 17:08 Valeriy Ruchka 379 0
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка

Сьогоднішнім "Героєм дня" однозначно є українець Жан Беленюк, який здобув першу золоту медаль для України, на Олімпійських іграх у Токіо.

Ми вирішили зібрати кілька фактів про чемпіона!

- Не бачив свого батька

Жан Беленюк народився у 1991-му у Києві від батька з Руанди і матері українки. Його батько згодом загинув. Була інформація про те, що він загинув під час громадянської війни в Руанді (1994-й рік), але сам Жан зазначав, що це було після неї.

- Політик

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії Слуга народу, № 10 в списку. З 29 серпня 2019 - перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.

- Пропонували змінити громадянство

Беленюку досить часто надходили пропозиції змінити громадянство і виступати за Росію та Азербайджан. Про це колись сам розповідав спортсмен.

"Зміна громадянства - це зовсім зайва штука. Тим більше у мене хороші умови для тренувань. Не те щоб я в плані заробітку хапав зірок з неба, але мені на життя вистачає.  Чи кращі там фінансові умови? Звичайно. Там розвинена боротьба, вони зацікавлені в хороших борцях. Але на Росію я б не поїхав однозначно. Не через політичну ситуацію - мені просто там не подобається, в Москві в першу чергу. До того ж там величезна конкуренція, у них спортсмени - як гарматне м'ясо. Їх не бережуть - є ж величезна лава запасних з приблизно рівних борців. Якщо в Україні, припустимо, дві людини, які постійно між собою з'ясовують стосунки, то на Росії таких людей десять. І всіх в збірну не беруть"

- Зіграв самого себе у кліпі Ярмака

Знімався у кліпі відомого реп-виконавця Ярмака на пісню "Гни свою лінію", де зіграв практично самого себе. Це історія темношкірого хлопчика, який не дивлячись на труднощі став відомим спортсменом.

- З хорошим почуттям гумору

Новоспечений Олімпійський чемпіон має хороше почуття гумору.

Під час візиту до України Майка Тайсона спортсмен встиг пожартувати. "Мене звуть Жан, я український Тайсон", - сказав Беленюк. Фраза викликала посмішку у Тайсона і сміх у оточуючих.

Після вакцинації Беленюк на своїй сторінці в Instagram написав: "Вакцина все-таки дала свій побічний ефект! Тепер вечорами організовую полювання на скотиняк"

А уже на Олімпіаді натякаючи на свій колір шкіри жартома підписав світлину з Еліною Світоліною.

"Гаель Монфіс попросив доглянути за Еліною. Сказав, що, крім мене, в збірній України нікому не довіряє. Я навіть не знаю чому".

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