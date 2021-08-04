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Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту

Сьогодні 01:02 Андрій Твердохліб 2379 0
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Токіо розпочалися змагання з веслування на байдорках і каное. Розпочалися невдало для представників України. Лише пара Алтухов зуміли пробитися до півфіналу де посіли останнє шосте місце в своєму запливі та завершили змагання на 13-й сходинці. 

Зовсім не порадували українських уболівальників наші дівчата-байдарочниці - Кічасова-Скорик і Юрійчук, які в одиночках на 200 м не змогли подолати чвертьфінальну стадію.

Але мова піде не про Олімпійські ігри, а точніше не зовсім про них. Марія Кічасова-Скорик після невдалого виступу опублікавала в своєму Instagram ось такий допис:

Однак дівчина зовсім не згадала про те, що взагалі не мала їхати до Токіо... але поїхала, поїхала через підтасовку результатів у кваліфікаційному турнірі. Про цю ситауцію ми писали ТУТ.

І поки Кічасова-Скорик чекає на змагання четвірок, привідкриємо деякі деталі скандальної справи, до якої чомусь нікому немає справи: ані Міністру Гутцайту, ані депутатці Саладусі, яка, до речі, також провалилася на Іграх. Про Ольгу Саладуху я згадав не даремно. Саме вона є Головою комісії атлетів при НОК України. На запит (у квітні, за 3 місяці до Токіо-2020 - ред.), щодо справи Кічасова-Скорик - Танько в комісії відповіли, що вони засідають два рази на рік і розглянуть пізніше. Саме ця комісія МАЄ захищати права спортсменів. Чим вона насправді займається та чи займається взагалі - невідомо.

Тим більше, у федерації відповіли, що своє відео вони надати не можуть, також із незрозумілих причин, а відео представників Діани Танько для них не є жодним доказом.  А за регламентом федерація такі речі вирішувати не вповноважена. Це прямий обов'язок головної суддівської колегії... Рішеня від колегії немає.

Від розгляду справи в Спортивному арбітражному суді при НОК федерація відмовилася, що також наштовхує на думку про небажання об’єктивного розгляду, а бажання вирішити це виключно руками керівництва Федераціі.

У НОК України відповіли, що вони не мають повноваженнь вирішувати такі суперечки, а це - справа федерації. Замкнуте коло.

Головний тренер збірної України - Юрій Чебан, взагалі обрав позицію мовчати. Однак про Чебана - далі.

Ну і окремо про головного тренера збірної України, легендарного українського чемпіона, Юрія Чебана. При Мінмолодьспорту України немає Державного тренера з байдарки, що є, як мінімум, дивним. Тож Юрій Чебан має, майже, необмежені повноваження. Чоловік Марії Кічасової-Скорик - Роман разом із її тренером Семикіним Олексієм створили Громадську організацію Водних видів спорту. На ФОП Семикін зарєстрована база в місті Обухів, що під Києвом.

Саме там частково проводить навчально-тренувальні збори (НТЗ - ред.) національна команда. А платить за все це Міністерство молоді та спорту України. Тобто, І цьому ж ФОП / підприємцю Семикіну за поданням ФКУ - Мінмолодьспорту оплачує НТЗ. Конфлікт інтересів?! 

Зараз справа Кічасова-Скорик - Танько знаходиться на розгляді в Печерській окружній прокуратурі міста Києва.

Чи можна вважати виступ українських байдарочників у Токіо провальним, говорити зарано, ще будуть старти. Але очевидно інше - наш спорт потребує серйозних реформ, у першу чергу в роботі федерацій, як тут не згадати скандал у велисопедному спорті з Ганною Соловей.

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