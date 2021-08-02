На Олімпійських іграх в Токіо сталася історична подія - дебют трансгендерів на Олімпіадах.

43-річна новозеландська важкоатлетка Лорель Габбард стала першою учасницею в історії Олімпійських ігор після гендерного переходу.

При цьому вона вже вибула з боротьби за медалі після трьох невдалих спроб у ривку.

Спочатку Габбард у першій спробі не зуміла взяти вагу 120 кг, а потім двічі у неї не вийшло підняти 125 кг. Спортсменка була змушена завершити свої виступи достроково, оскільки не мала шансів на хороший результат.

Важкоатлетка-трансгендерка з Нової Зеландії Лорел Габбард вперше в історії виступила на Олімпійських іграх. Це стало можливим після затвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) нової системи кваліфікації, яка дозволяє трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях.

У свої 43 роки вона стала найстаршою важкоатлеткою в Токіо-2020.

Габбард зробила операцію зі зміни статі у 2013 році. Нові правила МОК дозволяють трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномоль на літр протягом як мінімум року до першого змагання.

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