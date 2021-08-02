 Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Втрачена бронза Темірова та інші підсумки змагального дня - 2 серпня
Сьогодні 18:47 390
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 19:00 117
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
Сьогодні 18:55 227
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 17:58 19363 10
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня
Сьогодні 17:58 867
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 2 серпня
Сьогодні 17:02 4034
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:48 106245 13
Килипко вийшла у фінал Олімпіади в стрибках з жердиною
Сьогодні 16:29 1321
Українки посіли третє місце у кваліфікації з артистичного плавання
Сьогодні 15:52 905 3
Рижикова та Ткачук вийшли до фіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 15:02 5208 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:01 136
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Сьогодні 18:55 207
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:38 280
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:44 736
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:10 731
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:03 9307 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
Вчора 19:54 2949
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
Вчора 17:51 3256
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 17:26 3871
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 17:21 1251 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ

Сьогодні 19:01 Valeriy Ruchka 148 0
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ

На Олімпійських іграх в Токіо сталася історична подія - дебют трансгендерів на Олімпіадах.

43-річна новозеландська важкоатлетка Лорель Габбард стала першою учасницею в історії Олімпійських ігор після гендерного переходу.

При цьому вона вже вибула з боротьби за медалі після трьох невдалих спроб у ривку.

Спочатку Габбард у першій спробі не зуміла взяти вагу 120 кг, а потім двічі у неї не вийшло підняти 125 кг. Спортсменка була змушена завершити свої виступи достроково, оскільки не мала шансів на хороший результат.

Важкоатлетка-трансгендерка з Нової Зеландії Лорел Габбард вперше в історії виступила на Олімпійських іграх. Це стало можливим після затвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) нової системи кваліфікації, яка дозволяє трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях.

У свої 43 роки вона стала найстаршою важкоатлеткою в Токіо-2020.

Габбард зробила операцію зі зміни статі у 2013 році. Нові правила МОК дозволяють трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномоль на літр протягом як мінімум року до першого змагання.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()