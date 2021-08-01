Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу в історії тенісну Олімпійську медаль для нашої країни і стала головним ньюзмекером/ою учорашнього дня.

Але не тільки медаль Олімпійських ігор змушувала останнім часом згадувати про шосту ракетку планети в усіх ЗМІ світу. Адже зовсім нещодавно Еліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, який також входить до когорти найкращих (на сьогодні 17 ракетка).

Ми вирішили згадати історію їхнього кохання.

Про те що пара зустрічається усі дізналися у січні 2019 року. Закордонні ЗМІ про це почали активно писати, але інформація була непідтвердженою. Та коли Монфіс був присутній серед команди Світоліної на матчі другого кола Australian Open проти Кужмової, то на післяматчевій пресконференції Еліну прямо запитали про цей факт і українка відповіла:

"Підтримка Гаеля Монфіса? Я не очікувала, що мене запитають про це прямо на корті, бо я тільки закінчила свій матч. Ми ж тут зібралися заради тенісу, тому це було трохи дивно. Безумовно, що він підтримує мене, а я підтримую його. І я, і він, кожен з нас розуміє, через що проходить інший. Та це здорово. Для вас це був сюрприз? Що ж, так, ми зустрічаємося".

А уже наступного дня з'явився спільний акаунт в Instagram та перше публічне відео.

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Відтоді і почалося обговорення: чому Еліна обрала "НЕукраїнця", "він же темношкірий", "вона зіпсує кров"...

Та і спад у грі найкращої тенісистки України був уже помітний, тому усе списали на романтичні стосунки із французом.

І от у червні того ж року французьке видання We Love Tennis повідомило проте, що Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс розлучилися.Крім того, пара видалила спільний акаунт в Інстаграм. А Еліна на своїх сторінках видалила майже всі спільні фото.

Але за 10 днів пара знову відновила стосунки і "сімейну" сторінку.

"Ми сперечаємося, ми сміємося, ми любимо - це про нас", - йдеться в описі під роликом з Монфісом в головній ролі.

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А потім пара відвідала Україну. Еліна показала столицю нашої держави та свою рідну Одесу.

Карантинний рік пара провела разом, а от уже на початку 2021-го шокувала спільноту соєю заявою:

"Всім привіт! Ми з Монфісом вирішили зробити перерву в стосунках. Рішення було неймовірно складним, адже у нас ще збереглася любов один до одного, але... Просто два найкращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісно і повним життям. Більше ніяких коментарів ми давати не будемо і заздалегідь дякуємо за повагу до особистого життя. Еліна і Гаель".

Та розтавання і цього разу виявилося не довгим. Деактивований спільний акаунт став знову активним

А в stories з'явилися недвозначні цитати:

"Якщо любов не божевільна, це не любов", "Ти і я. Любов. Назавжди", "Наша любов вічна".

Французький тенісист вирішив, що більше не можна відпускати Еліну. Оскільки, уже за кілька днів пара оголосила про заручини.

У соціальних мережах Світоліна показала шикарну обручку, яку подарував їй Монфіс. Це кільце було куплене в британському ювелірному будинку Graff, заснованим в 1960 голу Лоуренсом Граффом.

При створенні кілець для заручин представник родини Графф особисто відбирає камені бездоганного походження.

В обручці Еліни присутній діамант смарагдового огранювання розміром в 5,5 каратів. Орієнтовна вартість такої прикраси становить близько 700 тисяч євро.

Ну от 16 липня Еліна Світоліна і Гаель Монфіс одружилися.

Урочиста церемонія відбулася в Швейцарському Ньоні на мальовничому березі Женевського озера.

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До речі, у соціальних мережах прізвище українки було змінено на Монфіс. Але, потім Еліна пояснила, що грати вона продовжить під Світоліною.

"Я завжди буду грати під Світоліною, тільки після кар'єри зміню прізвище для особистого життя. Я досягла багато чого під цим прізвищем і мене знають як Світоліну.

У мене тато був би дуже засмучений, якби я поміняла прізвище і грала під прізвищем Гаеля. Я пишаюся, що я Світоліна, завжди моя тенісна кар'єра буде пов'язана саме з цим прізвищем".

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