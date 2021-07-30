У місті з'явився новий герой. Клуб УПЛ представив талісмана

Джерело - Чемпiон.

Львівський Рух офіційно представив нового клубного Маскота.

Новим талісманом клубу стане Рухмен.

"Рухмен - наш український супергерой та нащадок козаків. Витриваліший за Капітана Америку та швидший за Флеша, сильніший, ніж Халк, та точніший, ніж Людина-Павук. Марвел ним би пишався, але він наш! А ще у Рухмена є унікальна суперсила - це заряджати усіх навколо позитивною енергією та мотивувати на перемогу",- йдеться в заяві клубу.

"Ми плануємо презентувати клубного маскота впродовж місяця. Виробництво костюма - складний і трудомісткий процес. Ми не хочемо робити стандартну ляльку з поролону, в якій людині буде спекотно і задушливо. Навпаки, наш Рухмен буде максимально діджитальним та сучасним. Так як саме такий підхід закладений в філософію нашого клубу",- сказав директор з розвитку ФК Рух Максим Монін.

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