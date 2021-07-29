Я так пишаюсь тобою! Марина Бех-Романчук шалено уболівала за свого чоловіка на Олімпійських іграх

Михайло Романчук завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Українського спортсмена на трибунах бурхливо підтримувала його дружина легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Марина засмутилася бронзовій медалі свого коханого, оскільки Михайло був головним фаворитом.

Уже після змагань Марина на своїй сторінці в Instagram написала пост-підтримки.

"Ти мій герой ! Я так пишаюсь тобою ! І я знаю що ще більше та краще тільки попереду.

Я завжди з тобою, кохаю безмежно"

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