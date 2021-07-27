Джерело - Чемпiон.

Український гімнаст Олег Верняєв привітав збірну російського олімпійського комітету з перемогою в командних змаганнях Олімпійських ігор у Токіо

Олег Верняєв одним із перших залишив коментар під постом російського гімнаста Давида Белявського в Instagram.

Збірна України посіла у командних змаганнях в Токіо сьоме місце. Сам Верняєв на Олімпіаду-2020 не потрапив через чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Нагадаємо, що після Олімпіади 2016 Верняєв в знак "братства народів" не соромився фотографуватися із російськими спортсменами і тим самим "дав відповідь усім хейтерам"

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