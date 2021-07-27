Джерело - Чемпiон.

Німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх 2020 в Токіо в закритих комбінезонах, щоб висловити протест проти сексуалізації їх виду спорту.

Про це повідомляє DW.

Елізабет Зайц, Кім Буї, Сара Восс та Пауліні Шефер виступили в екіпіровці, що закриває ноги.

"Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що одягнені гімнастки. Найголовніше, щоб вони відчували себе комфортно", — сказала Зайц.

Повідомляється, що ця ініціатива має набрати ще більше обертів після Олімпійських ігор у Токіо. Офіційно спеціальний спортивний одяг юнітарді дозволено з 2009 року, однак, досі його носили тільки спортсменки-мусульманки з релігійних причин.

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