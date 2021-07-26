Аналіз стартового туру УПЛ - ТаТоТаке

Джерело - Чемпiон.

Михайло Співаковський та Андрій Сеньків у новому випуску ТаТоТаке аналізують старт УПЛ.

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