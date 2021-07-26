Стадіон не для футболу. Який вигляд має газон Чорноморця після ще одного концерту

На стадіоні Чорноморець фанати білоруського репера Макса Коржа витоптали траву.

На фото з коптера видно, що відвідувачі концерту на стадіоні залишили газон у жахливому стані.

І це попри те, що фан-зона була накрита металевими листами.

Нагадаємо, що на концерт Макса Коржа прийшли 35 000 осіб, тому покриттю дісталося в багатьох місцях.

Офіційно Чорноморець вміщує понад 34 000 осіб. Правда, на концертах його місткість збільшується. Адже люди не мають індивідуальних сидінь і переважна більшість стоїть не на трибунах, а на полі.

До речі, нещодавно на цьому ж стадіоні відбувся концерт українського співака Манатіка і тоді теж стадіон перетворився на грядку.

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