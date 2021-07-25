Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним

Джерело - Чемпіон.

Нідерландська велосипедистка Аннемік ван Влютен раділа перемозі в гонці на 137 км, активно проявляючи емоції та обіймаючись з командою.

Але трохи згодом виявилося, що Аннемік посіла лише друге місце – австрійка Анна Кізенгофер обійшла її на 1 хвилину і 15 секунд. Фото розпачу нідерландки – нижче:

"Лайно! Я ще ніколи не почувала себе так по-дурному", - прокоментувала ситуацію сама ван Влютен.

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