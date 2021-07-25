 Олімпіада-2020. Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо | Блоги | Champion.com.ua
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Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо

Сьогодні 03:13 Андрій Твердохліб 232 0
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо

Джерело - Чемпіон.

Огранізатори Олімпійських ігор у Токіо стверджують, що Росія не оплатила установку побутових приладів у кімнатах олімпійського селища.

Оргкомітет Ігор зробив відповідну заяву після скарг росіян на погані умови проживання. Окрім відсутності холодильників росіян обурили розміри двох маленьких туалетів, відсутніх банних засобів і перебої з гарячою водою.

Головний тренер збірної Росії з фехтування назвав умови проживання в Токіо "справжнім середньовіччям".

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