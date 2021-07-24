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Олімпійська відвертість Ангеліни Радівілової

Сьогодні 11:53 Андрій Дунець 298 0
Олімпійська відвертість Ангеліни Радівілової

Джерело - Чемпіон.

Чого вже точно не очікуєш, вмикаючи олімпійську студію на Суспільному, то це почути справді цікавий та небанальний діалог. Подяка – Ангеліні Радівіловій.

Нашу гімнастку запросили на відеовключення до студії та почали розпитувати про перспективи її чоловіка, Ігоря Радівілова, який теж є гімнастом, у боротьбі за медалі.

Діалог був досить довгим, але, якщо коротко, то виглядав приблизно так:

      - Ангеліно, ви, мабуть, дивились виступ чоловіка. Як оціните його шанси на здобуття медалей?

      - Ні, я не дивилась, бо дуже хвилювалась. Не думаю, що в Ігоря є особливі шанси, адже там ще залишились дуже серйозні спортсмени в суперниках.

Чітко й по суті, без жодних награних "вірю та вболіваю за свого чоловіка". Це той рівень розмов у студіях, який справді хотілось би бачити. Ангеліні ще раз повага, Ігорю – успіхів!

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