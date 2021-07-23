 Токіо-2020. Російський Перший канал не показав вихід збірної України на церемонії відкриття | Блоги | Champion.com.ua
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Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон

Сьогодні 19:20 Андрій Твердохліб 322 0
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон

Джерело - Чемпіон.

У японському Токіо урочисто відкрили XXXII Літні Олімпійські ігри. Уже звичною традицією для російських федеральних каналів стала дискримінація всього, що пов'язано з Україною. Під час виходу українських олімпійців на головну арену Ігор, трансляцію перервали на рекламу.

"Парад спортсменів триває близько двох годин, для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою кілька разів", - цитує в адміністрацію Першого каналу Медуза.

Нагадаємо, Україна представлена Іграх 158 атлетами в 26 видах спорту. Прапороносцями української делегаці стали Богдан Нікішин і Олена Костевич.

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