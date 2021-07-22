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Шахтар і Динамо замінили газон на Олімпійському

Вчора 22:58 Valeriy Ruchka 361 0
Шахтар і Динамо замінили газон на Олімпійському

Після закінчення сезону-2020/21 Шахтар спільно з Динамо почав заміну покриття на НСК Олімпійський.

Зазначається, що реновація газону пройшла на стадіоні вперше за 10 років. Гірники опублікували відео робіт на арені.

На стадіоні була проведена стандартна процедура по оновленню газону – зріз існуючого покриття, фінішна планування профілю газону, укладання посилення і засів. Виходячи з відео, новий газон вже проріс і готовий до використання. Заміна тривала 2,5 місяця.

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