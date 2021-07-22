 До старту Української Прем’єр-ліги: Лист до братів-футболістів | Блоги | Champion.com.ua
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Старту Української Прем’єр-ліги присвячується: Лист до братів-футболістів

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Про ідею і організацію українського сезону
Старту Української Прем’єр-ліги присвячується: Лист до братів-футболістів

Джерело - Чемпіон.

Так, ти мене не назвеш своїм палким прихильником. Так, я завше спокушаюсь на іноземні модні назви "інтерів" та "ліверпулів" замість того, аби прискіпливо слідкувати за тобою. Так, я часто тебе відверто зневажаю, але ми не чужі, тому я пишу тобі листа (я не Липинський – мені сім років не потрібно) і, як годиться, почну його зі слова "привіт". Привіт, український футболе!

Звертаюсь до тебе й до твоїх дітей

"Динамо", ти граєш і перемагаєш, але робиш це без поваги. Прошу, памятай про вболівальників і що у них є різні погляди, які не варто ігнорувати. Тренери змінюються, а на секторах будуть ті ж, хто й завжди. Віталію, Георгію та Денисе, не забувайте про це. І, будь ласка, "Динамо", грай на виїзді. Хоч інколи.

"Десна", благаю, зроби щось із центральними трибунами. Великі полотна з клубною символікою – це, мабуть, круто, але знаєш, що є ще крутішим? Приємний вигляд телекартинки (я таке бачив, тому розумію, про що кажу, ти просто повір).

"Шахтар", не забувай, що іноді, задля різноманіття, можна дозволити супернику прийняти тебе на його на полі. Це відома практика, яка широко використовується навіть у топ-чемпіонатах, хоч і газони у маленьких клубів там теж далеко не завжди ідеальні. Там також, буває, випадає сніг, але ніхто через це наступного дня не переносить матч на стадіон гостьової команди.

"Карпати" та "Дніпро", повертайтеся скоріше! Без вас тут взагалі не те.

"Олімпік", дякую, що пішов. Шкода, що не назавжди.

Телеканали "Футбол", введіть в пошуку Ґуґла слова "експерт" та "аналітика". Прочитайте значення цих слів та зробіть для себе висновки. Можливо, після цього ви припинете запрошувати до своїх студій Олександра Яковенка певних осіб.

Люди, які відповідають за призначення часу початку матчів, зрозумійте, що вболівальник також є людиною. Людині, як відомо, потрібно харчуватися, щоб жити, а для цього потрібні гроші, для грошей ­– робота, яка, так вже склалося, зумовила поняття "будній день". Я не експерт, але, здається, погана ідея – призначати гру на 14-00 буднього дня.

Лучано, ти, до речі, теж спробуй попрацювати. Кажуть, робота – те, що потрібно, коли тебе найняли та дають за це зарплатню. Принаймні на моєму досвіді було саме так.

Футболісти, будьте пильними! Коли вулицею пройде росіянин, то небажано бігти за ним і фотографуватись. І точно зовсім не обовязково викладати це в інтернет. Для зневаги потрібні підстави, а ви даруєте їх вже надто регулярно.

Телевізоре, припини показувати матчі між "Шахтарем" та "Маріуполем" і, прошу, навіть не починай планувати трансляцію гри "Чорноморець" - "Динамо". У мене в закладках є купа серіалів – акторська гра там набагато краща.

Український футболе, я вже давно нічого від тебе не очікую, а тому припинив у тобі розчаровуватися. Чи це не прекрасно? Адже це означає, що тепер ти можеш вразити мене лише з позитивного боку.

З повагою, твій доброзичливець та ненависник

Андрій Дунець, Чемпіон (тг-канал автора)

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