Чий Крим? На офіційному сайті Олімпійських ігор півострів відділили від України

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо, церемонія відкриття яких відбудеться 23 липня, допущена груба помилка у відображенні територіальних кордонів України. Крим відділений від материкової частини нашої країни.

У правій стороні екрану знаходиться спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Якщо змінити масштаб карти світу у вкладці Fan Map, то можна побачити кордон, який відгороджує Україну від півострова.

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