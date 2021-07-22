 Повернення легенди. Буффон провів перший поєдинок за Парму. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Повернення легенди. Буффон провів перший поєдинок за Парму

Сьогодні 18:21 Valeriy Ruchka 293 0
Повернення легенди. Буффон провів перший поєдинок за Парму

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон провів свій перший поєдинок за Парму після повернення.

Голкіпер зіграв за Парму вперше з 2001 року, коли покинув клуб заради переходу в туринський Ювентус.

"7339 днів потому", - написав Буффон в Twitter.

Буффон відіграв один тайм з Бохумом, в якому залишив свої ворота сухими, а в перерві поступився місцем своєму колезі.

Нагадаємо, 43-річний Буффон виступав за Парму з 1995 по 2001 рік. Разом з командою Буффон завойовував Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА. У наступному сезоні Парма виступатиме в Серії В.

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